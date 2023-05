Dánsko vyhralo nad Francúzskom 4:3 pp v A-skupine, rozhodol Russell

A-skupina:



Francúzsko – Dánsko 3:4 pp (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1)



Góly:

26. Leclerc (Rech, Boudon),

29. Rech,

40. Addamo (Boscq, Gallet) – 9. Ehlers (M. Lauridsen, N. Jensen),

19. Bödker (Jensen Aabo, Bau Hansen),

31. Olesen,

62. Russell (M. Lauridsen, Ehlers).



Rozhodovali:

Björk (Švéd.),

Kaukokari (Fín.) – Davis (USA),

Ondráček (ČR),



vylúčení:

4:3 na 2 min.,

navyše Claireaux (Francúzsko) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel,



presilovky: 0:3, o

slabenia: 0:0,

4542 divákov.



Francúzsko: Ylönen – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Llorca, Onno, Crinon, Guebey – T. Bozon, Texier, Addamo – Fabre, Perret, Claireaux – Rech, Boudon, Bertrand – K. Bozon, S. Treille, Ritz – Leclerc



Dánsko: Dichow – M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, Koch, M. Jensen, O. Lauridsen, Krogsgaard – Russell, Ehlers, N. Jensen – Bödker, Poulsen, Storm – Andersen, Aagaard, Mölgaard – Olesen, Wejse, Scheel – Bau Hansen

Tampere 14. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v nedeľu vo svojom druhom vystúpení v A-skupine MS nad Francúzskom 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 62. minúte Patrick Russell, keď využil presilovú hru. Severania majú na svojom konte päť bodov a patrí im druhé miesto v tabuľke. Francúzi si po víťazstve nad Rakúskom v predĺžení pripísali ďalší bod.Dáni nastúpia na ďalší duel v utorok od 15.20 SELČ proti Rakúsku, Francúzi budú hrať v rovnaký deň od 19.20 s Maďarskom.Od úvodu sa hral svižný hokej so šancami na oboch stranách. Dáni sa dostali do vedenia v polovici prvej časti, Ehlers využil presilovú hru. V 15. minúte stretnutia zákrok Claireauxa na Ehlersa posúdili rozhodcovia ako vrazenie na mantinel a útočník dostal trest na 5 min + DKZ. Bödker v početnej výhode zvýšil na 2:0. Francúzi však v prostrednej časti dokázali počas necelých troch minút náskok zmazať. Presadili sa Leclerc a Rech. Olesen v polovici zápasu opäť vrátil Dánom vedenie, ale Addamo dvadsaťdeväť sekúnd pre koncom druhej tretiny opäť vyrovnal. V predĺžení dostali Severania šancu v presilovke, ktorú premenil Russell strelou do ľavého horného rohu bránky.