Dánsko zdolalo Slovinsko 4:0, severania majú prvé body na MS
Dáni nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája od 16.20 h proti Taliansku, Slovinci proti rovnakému súperovi o deň neskôr o 20.20 h.
Fribourg 23. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili v sobotnom zápase na MS vo Švajčiarsku nad Slovinskom 4:0 a pripísali si prvé body do tabuľky na turnaji. Rozhodli o tom najmä v druhej tretine, v ktorej strelili dva góly. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský.
Prvá tretina sa niesla v znamení prevahy Slovincov. Tí mali prvé šance a po strele Makoveca v presilovke sa tešili aj z gólu. Ten však arbitri neuznali po vzhliadnutí videa, keďže slovinský útočník poslal puk do bránky kopnutím. Ďalšiu šancu mal Drozg a strela Čosiča skončila iba na žŕdke. V druhej tretine Dáni zlepšili hru a výsledkom boli dva góly do siete Horáka. Najskôr sa presadil Joachim Blichfeld v presilovke a po ňom aj Patrick Russell. V tretej tretine si už Dáni víťazstvo nenechali vziať, potvrdili ho ďalšími dvoma gólmi.
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14
2. SLOVENSKO 4 3 1 0 0 16:7 11
3. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
4. Švédsko 5 3 0 0 2 21:11 9
-------------------------------
5. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7
6. Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3
7. Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
8. Taliansko 5 0 0 0 5 2:20 0
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Dánsko - Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 35. Blichfeld (Aagaard, Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, Olesen), 60. Aagaard (Russell, Olesen). Rozhodcovia: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) – Niittyla (Fín.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4604 divákov.
Dánsko: Sögaard – Bruggisser, Jensen Aabo, Larsen, A. Koch, Setkov, Lauridsen, Andersen – Aagaard, Russell, Olesen – Poulsen, True, Blichfeld – From, Kjär, Storm – Scheel, Wejse, Madsen – Schultz
Slovinsko: Horák – Goličič, Gregorc, Čosič, Štebih, Magovac, Crnovič, Perčič – Sabolič, Török, Makovec – Jezovšek, Maver, Ograjenšek – Kuralt, Tičar, Drozg – Sitar, Beričič, Langus – Simšič
