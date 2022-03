Dánsko zdolalo Srbsko 3:0 v príprave, ovácie pre Eriksena

Prípravné zápasy:

Faerské ostrovy - Lichtenštajnsko 1:0 (1:0)

Gól: 39. Johannesen



Bielorusko - Bahrajn 1:0 (1:0)

Gól: 45.+1 Solovej



Albánsko - Gruzínsko 0:0



Dánsko - Srbsko 3:0 (1:0)

Góly: 15. Maehle, 53. Lindström, 57. Eriksen



Švajčiarsko - Kosovo 1:1 (0:0)

Góly: 61. Lotomba - 52. Rashica



Chorvátsko - Bulharsko 2:1 (0:0)

Góly: 76. Modrič (z 11 m), 80. Kramarič - 69. Despodov. ČK: 63. Caleta-Car - 70. Despodov



Azerbajdžan - Lotyšsko 0:1 (0:0)

Gól: 86. Gutkovskis, ČK: 30. Qarajev - 90. Dubra

Bratislava 29. marca (TASR) - Futbalisti Chorvátska zvíťazili v utorkovom prípravnom zápase nad Bulharskom 2:1. Na neutrálnej pôde v Katare na Education City Stadium išli do vedenia Bulhari zásluhou Kirila Despodova, Chorváti potom otočili skóre zásluhou Luku Modriča a Andreja Kramariča.V ďalšom zápase zvíťazili lotyšskí futbalisti nad Azerbajdžanom 1:0. O ich triumf sa na štadióne Ta'Qali na Malte postaral v 86. minúte Vladislavs Gutkovskis.Albánci remizovali s Gruzínskom 0:0, v drese hostí odohral celý zápas s kapitánskou páskou na ruke Guram Kašia, obranca Slovana Bratislava. Aj Švajčiari sa rozišli s Kosovom po remíze 1:1.Dáni zdolali Srbsko 3:0 a opäť sa strelecky presadil Christian Eriksen. Pred dvoma dňami skóroval proti Holandsku (2:4) pri návrate do reprezentácie po kolapse na ME, teraz sa mu to podarilo aj pred domácimi tribúnami na Parken Stadium v Kodani. Diváci mu pripravili veľké ovácie.