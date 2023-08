Dánsky obranca Maehle podpísal štvorročný kontrakt s Wolfsburgom

Wolfsburg 12. augusta (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Joakim Maehle podpísal štvorročný kontrakt s bundesligovým klubom VfL Wolfsburg. Dvadsaťšesťročný krajný obranca odohral uplynulé tri sezóny v Atalante Bergamo.



"Je to veľmi skúsený hráč, ktorý môže hrať na pravej aj ľavej strane obrannej línie. Jeho kvalita istotne tímu pomôže," uviedol podľa DPA športový riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz.



Maehle sa predstavil aj na MS 2022 v Katare, kde odohral v národnom drese všetky tri stretnutia v základnej skupine. V roku 2021 pomohol tímu k postupu do semifinále ME. "Za uplynulých niekoľko rokov sa mi podarilo získať neuveriteľné množstvo skúseností na najvyššej úrovni. Teraz ich chcem využiť v Bundeslige," povedal dánsky reprezentant.