Dánsky reprezentant Wass prestúpil z Valencie do Atletica Madrid

Madrid 28. januára (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Daniel Wass prestúpil z FC Valencia do Atletica Madrid. S úradujúcim španielskym majstrom sa dohodol na zmluve do 30. júna 2023. Tridsaťdvaročný univerzál dokáže operovať na kraji obrany i v strede poľa.



V drese Valencie zaznamenal 15 gólov a pridal 20 asistencií. Predtým pôsobil v Celte Vigo, Benfice Lisabon a Eviane. Za dánsky národný tím nastúpil v 41 zápasoch a predstavil sa aj na EURO 2020, kde severania postúpili až do semifinále. Informovala o tom agentúra AFP.