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Dánsky stredopoliar Hjulmand novou posilou Atletica Madrid
Hjulmand nastúpil za dánsky národný tím v 27 zápasoch, strelecky sa presadil raz.
Autor TASR
Madrid 11. júla (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Morten Hjulmand prestúpil zo Sportingu Lisabon do Atletica Madrid. Dvadsaťsedemročný stredopoliar podpísal s účasťníkom španielskej La Ligy kontrakt do 30. júna 2031. V Atleticu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Hjulmand nastúpil za dánsky národný tím v 27 zápasoch, strelecky sa presadil raz. „Hjulmand je fyzicky silný, schopný odoberať lopty a jeho devízou je aj veľmi dobré čítanie hry,“ uviedli predstavitelia Atletica na klubovom webe na adresu novej posily. Hjulmand získal so Sportingom dva portugalské ligové tituly, predtým bol kapitánom talianskeho tímu US Lecce.
Hjulmand nastúpil za dánsky národný tím v 27 zápasoch, strelecky sa presadil raz. „Hjulmand je fyzicky silný, schopný odoberať lopty a jeho devízou je aj veľmi dobré čítanie hry,“ uviedli predstavitelia Atletica na klubovom webe na adresu novej posily. Hjulmand získal so Sportingom dva portugalské ligové tituly, predtým bol kapitánom talianskeho tímu US Lecce.