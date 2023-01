Dánsky útočník Dolberg bude hosťovať v Hoffenheime

Nice 2. januára (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Kasper Dolberg dohrá sezónu na hosťovaní v nemeckom Hoffenheime. Informovala AFP.



Do tímu bundesligistu prichádza z FC Sevilla, kde 25-ročný útočník pôsobil v jesennej časti v rámci výpožičky z jeho materského klubu OGC Nice, s ktorým má kontrakt platný do júna 2024.



Dolberg na nedávnych MS v Katare nastúpil vo všetkých troch zápasoch Dánska v základnej skupine, z ktorej sa však nedokázalo prebojovať do osemfinále.