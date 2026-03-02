< sekcia Šport
Darderi zdolal Hanfmanna vo finále turnaja ATP v Santiagu
Autor TASR
Santiago 2. marca (TASR) - Taliansky tenista Luciano Darderi triumfoval na turnaji ATP v čilskom Santiagu. Druhý nasadený hráč vyhral vo finále nad Nemcom Yannickom Hanfmannom v dvoch setoch 7:6 (6) a 7:5. Je to pre neho piaty titul na profesionálnom okruhu.
dvojhra - finále:
Luciano Darderi (Tal.-2) - Yannick Hanfmann (Nem.) 7:6 (6), 7:5
