Darderi zdolal Hanfmanna vo finále turnaja ATP v Santiagu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Santiago 2. marca (TASR) - Taliansky tenista Luciano Darderi triumfoval na turnaji ATP v čilskom Santiagu. Druhý nasadený hráč vyhral vo finále nad Nemcom Yannickom Hanfmannom v dvoch setoch 7:6 (6) a 7:5. Je to pre neho piaty titul na profesionálnom okruhu.



dvojhra - finále:

.

