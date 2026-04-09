Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy

Na snímke Dárius Rusnák. Foto: TASR Pavel Neubauer

Aktuálne je stabilizovaný.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Bývalý úspešný hokejista a kapitán československých majstrov sveta z roku 1985 Dárius Rusnák bol v kritickom stave, ale aktuálne je stabilizovaný. Správu priniesol denník Nový Čas na svojom webe sportovy.cas.sk. Podľa jeho informácií 66-ročnému Rusnákovi amputovali časť končatiny a čaká ho aj operácia srdcovej chlopne, ktorá bola poškodená.

Bývalý útočník bratislavského Slovana mal prísť o časť končatiny pod kolenom pre infekciu, ktorá mu napadla pravú nohu. „Daro je už asi dva týždne v nemocnici. Jeho stav bol veľmi vážny, dokonca jedna noc bola veľmi kritická, ale našťastie už neleží na jednotke intenzívnej starostlivosti a je v stabilizovanom stave,“ povedal pre Nový Čas bývalý Rusnákov spoluhráč, ktorý nechcel byť menovaný pre citlivosť situácie.
