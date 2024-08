Darmanin: Bezpečnosť paralympiády vo Francúzku je zaistená

Paríž 20. augusta (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v utorok oznámil, že o bezpečnosť blížiacich sa paralympijských hier sa bude starať 25.000 policajtov a žandárov a 10.000 príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, informuje TASR.



Ako napísal denník Le Parisien, bezpečnostné zložky budú rozmiestnené na území metropolitnej oblasti Paríža - Ile-de-France - a v Châteauroux, kde sa budú konať preteky v streľbe.



Darmanin dodal, že bezpečnostné zložky budú mať aj podporu v podobe 300 príslušníkov troch elitných zásahových jednotiek: BRI, Raid a GIGN.



Pokiaľ ide o riziká, ktoré by mohli ovplyvniť paralympijské hry, konané od 28. augusta do 8. septembra, Darmanin uviedol, že úrady nezaznamenali žiadnu konkrétnu hrozbu, ale všetky zložky sú v stave ostražitosti.



Bezpečnosť niektorých delegácií vrátane izraelskej bude zaistená rovnako ako na olympijských hrách, uviedol Darmanin a dodal, že "trvalo chránených" bude 27 športovcov, dvaja rozhodcovia a prezident paralympijského výboru.



Štafeta s pochodňou s olympijským ohňom sa začne vo Francúzsku 25. augusta, pričom prejde cez 33 departementov.



Otvárací ceremoniál paralympiády sa uskutoční 28. augusta na parížskom Námestí svornosti (Place de la Concorde), opäť pod vedením umeleckého riaditeľa Thomasa Jollyho. Choreografiu celého ceremoniálu pripravil Švéd Alexander Ekman. Účinkovať v ňom bude aj 150 tanečníkov, z toho asi 20 so zdravotným postihnutím.



Na bezpečnosť počas otváracieho ceremoniálu bude dohliadať približne 15.000 príslušníkov polície. Priamo na Námestí svornosti sa očakáva účasť 35.000 divákov vrátane takmer 5000 športovcov a 170 olympijských delegácií. Ďalších 15.000 miest bude pre verejnosť vytvorených v dolnej časti Champs-Elysées.



Darmanin pripomenul, že paralympijské hry sa konajú v kontexte začiatku školského roka a oživenia politického života vo Francúzsku, ktoré čaká na zostavenie novej vlády.



Odstupujúca ministerka športu Amélie Oudéaová-Castéraová uviedla, že na súťaže paralympiády bude bezplatne distribuovaných 300.000 vstupeniek vrátane asi 200.000 vyhradených pre školy. Očakáva sa, že na súťaže paralympiády prídu asi štyri milióny divákov, medzi ktorými by malo byť asi desať percent cudzincov.