Ďatelinka predĺžil s Banskou Bystricou, novou tvárou Kanaďan McMurtry

Útok posilní Mike McMurtry, dvadsaťšesťročný kanadský center, ktorý pôsobil v uplynulých troch sezónach prevažne v AHL.

Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica sa dohodlo na spolupráci s 21-ročným útočníkom Alexom Tamášim. Odchovanec "baranov" odohral väčšiu časť ročníka 2018/2019 na hosťovaní v Liptovskom Mikuláši. Klub informoval o staronovej posile prostredníctvom facebooku.



Tamáši začal sezónu 2018/2019 v drese Banskej Bystrice, po 12 zápasoch však zamieril v rámci výmeny za Petra Lichanca do Liptovského Mikuláša. V drese Liptákov napokon strávil zvyšok sezóny, v ktorej odohral celkovo 53 zápasov s bilanciou 6 gólov a 10 asistencií.



Do tímu trojnásobného slovenského majstra sa v uplynulom období vrátili aj útočníci Mário Róth a Jordan Hickmott, novou tvárou je obranca Adam Žiak. Po majstrovskej sezóne si nové pôsobiská našli Eric Faille, Ben Marshall, Stephon Williams, Ryan Glenn i Branislav Kubka.



Útok posilní tiež Mike McMurtry, dvadsaťšesťročný kanadský center pôsobil v uplynulých troch sezónach prevažne v AHL, niekoľko zápasov však odohral aj v Pozitívnou správou pre klub je aj predĺženie zmluvy s pilierom Ivanom Ďatelinkom. Skúsený obranca tak bude obliekať banskobystrický dres už v piatej sezóne za sebou. Hráč, ktorý pri absencii Tomáša Surového nastupoval s kapitánskym “céčkom” na hrudi, odohral za klub už vyše 260 zápasov a obrovskou mierou prispel k zisku všetkých troch doterajších titulov. V uplynulej sezóne nastúpil vrátane play off a Ligy majstrov do 75 zápasov s bilanciou 19 bodov (6+13).