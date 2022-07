Daubnerová a Vargová získali titul vo štvorhre na ME do 18 rokov

výsledky:



Klosters 24. júla (TASR) - Slovenky Nikola Daubnerová a Nina Vargová triumfovali vo štvorhre na majstrovstvách Európy tenistiek do 18 rokov vo švajčiarskom Klostersi. Najvyššie nasadené hráčky zdolali v nedeľňajšom finále piaty pár turnaja Karolinu Kozakovú so Celine Naefovou 6:2, 6:7 (2), 10:3.Daubnerová bojovala aj o medailu v dvojhre, no nad jej sily bola vo štvrťfinále jednotka pavúka Victoria Jimenezová Kasintsevová z Andorry (154. WTA), ktorej podľahla 2:6, 7:5, 4:6.O titul majsterky Európy bojovala v nedeľu aj Mia Pohánková v kategórii dievčat do 14 rokov. Deviata nasadená hráčka však v českom Moste podľahla domácej turnajovej jednotke Alene Kovačkovej 7:5, 2:6, 4:6.