Dauda mení Nitru za Nové Zámky, z nového klubu je nadšený

Nové Zámky 31. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Dauda zmenil pôsobisko v rámci slovenskej extraligy, keď zamieril z HK Nitra do HC Nové Zámky. Novozámocký klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



"Som nadšený z možnosti hrať pod trénerom Gergelym Majorossom, počul som o ňom veľa dobrých vecí. To, čo dokázal s mužstvom v minulej sezóne, je veľmi sľubné. Myslím si, že v sezóne 2020/2021 môžeme prekvapiť ešte oveľa viac. Verím, že budem mať v tíme veľkú úlohu. Môj cieľ je, aby sme sa dostali v play off čo najďalej a myslím si, že je to s týmto mužstvom dosiahnuteľné,” povedal Dauda pre klubovú stránku.



Bratislavský rodák, ktorý má aj kanadské občianstvo, strávil prevažnú časť doterajšej kariéry v zámorí. Do slovenskej extraligy prišiel v sezóne 2020/2021, v ktorej obliekal dres HK Nitra. V jej drese nastúpil do 25 zápasov, v ktorých mal bilanciu 7 gólov, 7 asistencií, 4 trestné minúty a 7 mínusových bodov. Počas zámorského pôsobenia hral v univerzitnej súťaži NCAA, nastupoval aj v ECHL.



Novozámocký klub nedávno angažoval aj 22-ročného útočníka Martina Barta z HK Martin, ktorý už v Nových Zámkoch krátko pôsobil v rámci hosťovania v sezóne 2020/2021. V klube pokračuje aj 16-ročný odchovanec Viktor Petrík. „Je to talentovaný hráč, ktorý má schopnosti na pripravovanie aj strieľanie gólov. Musí sa však celkovo herne zlepšiť, rozprávali sme sa o tom. Myslím si, že tréningy a zápasy s mužmi mu pomohli dospieť, pričom táto krivka môže v nasledujúcej sezóne ešte rásť. Budeme na neho tlačiť, aby sa aj naďalej zlepšoval a herne rástol. Môj cieľ je zapojiť viacerých perspektívnych mladíkov do A-mužstva. Chcem, aby medzi nimi vznikla prirodzená rivalita a boj o miesto. Som presvedčený, že mladí hráči, ktorí u nás budú, majú extraligové predpoklady a my im chceme dať takýmto spôsobom priestor. Ale v konečnom dôsledku to bude iba na nich, či a ako sa chytia svojej príležitosti," zakončil tréner HC Nové Zámky Gergely Majoross.