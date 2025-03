Daugavinš absolvuje prípravu s Lotyšmi, chce zabojovať o miesto

Riga 7. marca (TASR) - Lotyšský hokejista Kaspars Daugavinš sa zapojí do prípravy reprezentácie pred májovými MS vo Švédsku a Dánsku. Dlhoročný kapitán národnému tímu pritom koncom novembra ukončil hráčsku kariéru, keď dovtedy obliekal dres Michaloviec v slovenskej najvyššej súťaži. Tridsaťšesťročný skúsený útočník chce zabojovať o miesto v kádri. Pobaltské mužstvo bude siedmym súperom Slovenska v A-skupine v Štokholme.



Daugavinš pôsobil v Michalovciach od minulej sezóny a odohral v ich drese 77 zápasov, v ktorých nazbieral 85 bodov (22+63). Naposledy nastúpil 19. novembra na domácom ľade proti Liptovskému Mikulášu (2:1 po predĺžení). O desať dní neskôr sa s ním klub oficiálne rozlúčil v stretnutí so Slovanom Bratislava. Čestné buly vhodil Július Šupler, ktorý v Rige viedol aj Daugavinša. Ten sa za búrlivého potlesku domácich naposledy predstavil v michalovskom drese, keď absolvoval úvodné striedanie.



"Pozdravujem všetkých hokejových priateľov v Lotyšsku. Rád by som vám oznámil, že sa budem uchádzať o miesto v národnom tíme na tohtoročných majstrovstvách sveta. Ďakujem ľuďom, ktorí ma oslovili, inšpirovali a nikdy mi nedovolili zabudnúť na moje sny. Som plný energie, tvrdo som pracoval a som pripravený bojovať o miesto v národnom tíme," uviedol Daugavinš pre oficiálnu stránku Lotyšského hokejového zväzu.



Za Lotyšsko odohral dvanásť MS a tri ZOH. Celkovo nastúpil v 153 zápasov, zaznamenal 51 gólov a 95 asistencií. Najväčším úspechom národného tímu je zisk bronz pred dvoma rokmi, keď Daugavinš doviedol mužstvo k historicky prvému cennému kovu na svetovom šampionáte.



V minulosti pôsobil Daugavinš aj v zámorskej NHL, kde obliekal dresy Ottawy Senators a Bostonu Bruins. Neskôr strávil roky v ruskej KHL.