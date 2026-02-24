Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
D'Aversa nahradil Baroniho na poste trénera FC Turín

Na snímke Roberto D'Aversa. Foto: TASR/AP

Šesťdesiatdvaročný Baroni viedol mužstvo od júla minulého roka. Turínsky klub mal pod jeho vedením bilanciu 7 víťazstiev, 6 remíz a 13 prehier v Serie A.

Autor TASR
Rím 24. februára (TASR) - Taliansky futbalový klub FC Turín ukončil spoluprácu s trénerom Marcom Baronim. Na poste hlavného kouča ho vystriedal Roberto D'Aversa.

Šesťdesiatdvaročný Baroni viedol mužstvo od júla minulého roka. Turínsky klub mal pod jeho vedením bilanciu 7 víťazstiev, 6 remíz a 13 prehier v Serie A. V tabuľke mu momentálne patrí 15. pozícia, len tri body nad pásmom zostupu. Poslednou kvapkou bola nedeľná prehra na trávniku FC Janov (0:3).

Päťdesiatročný D'Aversa podpísal zmluvu do konca sezóny a jeho najdôležitejšou úlohou bude udržať tím v najvyššej talianskej súťaži. V minulosti viedol tímy ako Empoli, Lecce, Sampdoria Janov či Parma, pripomenula agentúra AP.
