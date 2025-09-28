< sekcia Šport
Dávid a Denis Ivanovci skončili so striebrom v olympijskom luku dvojíc
Súrodenci nasadení na základe výsledkov kvalifikácie ako siedmi prehrali v nedeľňajšom finále kategórie Recurve Men Open Doubles s čínskymi jednotkami.
Autor TASR
Kwangdžu 28. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v paralukostreľbe Dávid a Denis Ivanovci získali na MS v kóresjkom Kwangdžu striebornú medailu v olympijskom luku dvojčlenných tímov mužov.
Súrodenci nasadení na základe výsledkov kvalifikácie ako siedmi prehrali v nedeľňajšom finále kategórie Recurve Men Open Doubles s čínskymi jednotkami „pavúka“ Kan Ťünom a Čao Li-süem 0:6 (25:36, 32:34, 34:36). Predtým v elimináciách postupne zdolali Mongolov 5:4 (v rozstrele 18:15), Gruzíncov 6:0 a Talianov 5:1.
„Boli to moje prvé majstrovstvá sveta a podarilo sa mi na nich dosiahnuť osobný rekord v kvalifikácii a zároveň dokonca získať striebro v tímoch, takže som veľmi rád a spokojný,“ povedal Denis Ivan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského lukostreleckého zväzu.
Súrodenci nasadení na základe výsledkov kvalifikácie ako siedmi prehrali v nedeľňajšom finále kategórie Recurve Men Open Doubles s čínskymi jednotkami „pavúka“ Kan Ťünom a Čao Li-süem 0:6 (25:36, 32:34, 34:36). Predtým v elimináciách postupne zdolali Mongolov 5:4 (v rozstrele 18:15), Gruzíncov 6:0 a Talianov 5:1.
„Boli to moje prvé majstrovstvá sveta a podarilo sa mi na nich dosiahnuť osobný rekord v kvalifikácii a zároveň dokonca získať striebro v tímoch, takže som veľmi rád a spokojný,“ povedal Denis Ivan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského lukostreleckého zväzu.