Dávid Bondra podpísal zmluvu s Kometou Brno

Brno 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Bondra si prvýkrát v kariére vyskúša českú extraligu. Po nedávnom konci v klube Červená hviezda Kchun-lun sa dohodol s Kometou Brno na zmluve do konca sezóny 2020/2021. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Bondra odohral v čínskom klube pôsobiacom v KHL sezónu 2019/2020 a začal v ňom aj aktuálny ročník. V ňom odohral 15 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 1 asistenciu a 2 trestné minúty. "S Dávidom počítam do oslabení, pretože čísla ubránených presiloviek súperov, ktoré momentálne máme, nie sú podľa našich predstáv. Potrebujeme aj pritvrdiť a pokiaľ sa uzdraví útočník Daniel Rákos, tak by mal spoločne s Dávidom pozdvihnúť aj túto činnosť," poznamenal majiteľ a hlavný tréner Komety Brno Libor Zábranský.



Bondra sa už v novom pôsobisku zapojil do tréningového procesu. "Som rád, že som získal skúsenosti z KHL, no už som potreboval zmenu. Z Komety som dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. Už keď som hral v Poprade, tak som si volal s brankárom Marekom Čiliakom a pýtal som sa ho na Brno. Verím, že mi bude táto súťaž vyhovovať," povedal Bondra pre stránku brnenského klubu.