Dávid Bondra rozviazal zmluvu s Červenou hviezdou Kchun-lun

Mytišči 12. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Bondra nebude ďalej pokračovať v KHL. Dvadsaťosemročný útočník sa s vedením čínskeho klubu Červená hviezda Kchun-lun dohodol na rozviazaní zmluvy.



Syn bývalého slovenského reprezentanta a strelca zlatého gólu z finále MS 2002 Petra Bondru bol pred sezónou už dlhšie ústne dohodnutý s vedením Kchun-lunu na podmienkach kontraktu, ale pandémia koronavírusu skomplikovala jeho cestu z USA do Ruska. Napokon sa s klubom písomne dohodol na spolupráci v polovici septembra. Nešiel pritom úplne do neznáma, keďže v Kchun-lune pôsobil aj v prechádzajúcom predčasne ukončenom ročníku, počas ktorého odohral 18 duelov a zaznamenal tri body za gól a dve asistencie.



Teraz je však jeho angažmánu v tomto klube koniec. "Som rád, že som využil príležitosť a v dvoch sezónach som nazbieral skúsenosti v KHL. Verím, že mi to pomôže do ďalšej hokejovej výzvy v prebiehajúcej sezóne," povedal Dávid Bondra, ktorý v pätnástich dueloch tejto sezóny získal dva body za gól a asistenciu. Slovensko reprezentoval na MS 2018 v Kodani i o rok neskôr na svetovom šampionáte v Košiciach a Bratislave. V oboch prípadoch sa mu podarilo raz skórovať.