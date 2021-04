David Cox opustil zápas po narážke na jeho samovražedné sklony

Edinburgh 30. apríla (TASR) - V súčasnosti rezonuje vo futbale najmä téma rasizmu, no David Cox zo škótskeho štvrtoligového klubu FC Albion Rovers sa presvedčil, že nielen farba pleti môže byť terčom útoku. Tridsaťdvaročný útočník obvinil hráča súpera z nevhodnej poznámky o jeho duševnom zdraví. Cox totiž trpí depresiami a v minulosti sa viackrát pokúsil o samovraždu.



Cox nefiguroval v základnej zostave duelu so Stenhousemuirom, ani to však nezabránilo jednému zo súperových hráčov hrubo ho uraziť. Podľa jeho slov za ním prišiel Jonathan Tiffoney a rámci výmeny názorov mu povedal, narážajúc na jeho samovražedné sklony: "Mal si to spraviť správne na prvý pokus." Cox následne opustil štadión a v zápase nepokračoval ani ako náhradník. "Možno sa to nezdá, ale mňa to dožralo. Toto nepotrebujem. Ak by mi to povedal niekto v parku, asi by som mu zlámal nohy. Pokúšal som sa to povedať rozhodcom, ale tí nič nepočuli a nechceli s tým mať nič spoločné," citoval Coxa web BBC.



Jeho skúsenosť zarezonovala v britských médiách v čase, keď sa chystá bojkot sociálnych sietí na protest proti rasistickým urážkam voči hráčom. Kluby z Premier League či ragbyové a kriketové kluby v piatok popoludní vypnú na víkend svoje účty na sociálnych sieťach, aby poukázali na problematiku neznášanlivosti. K iniciatíve sa pridala aj Európska futbalová únia (UEFA), ktorá sa tiež odmlčí.