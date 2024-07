David Jurásek zostáva v Hoffenheime, Benfica predĺžila hosťovanie

Berlín 1. júla (TASR) - Český futbalista David Jurásek bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v nemeckom Hoffenheime, ktorý sa dohodol s Benficou Lisabon na predĺžení hosťovania ľavého krajného obrancu. Bundesligový klub o tom informoval v pondelok.



Jurásek, ktorý reprezentoval Česko aj na ME v Nemecku, má s portugalským klubom kontrakt až do roku 2028. Dvadsaťtriročný obranca prišiel do Hoffenheimu na hosťovanie prvýkrát v januári tohto roka po polročnom pôsobení v Benfice. V Bundeslige nastúpil v 13 stretnutiach. Informáciu priniesla agentúra DPA.