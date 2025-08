David Luiz sa vracia na európske trávniky, posilnil cyperský Pafos

Pafos 4. augusta (TASR) - Bývalý brazílsky futbalový reprezentant David Luiz sa po štyroch rokoch vracia na európske trávniky. Tridsaťosemročný obranca podpísal dvojročný kontrakt s cyperským Pafosom.



Luiz mal platnú zmluvu s brazílskou Fortalezou, ale po vzájomnej dohode sa ju rozhodol predčasne rozviazať. Do cyperského tímu prichádza s vizitkou víťaza Ligy majstrov, Európskej ligy, anglickej Premier League či francúzskej Ligue 1. V minulosti obliekal dresy Paríža Saint-Germain, FC Chelsea aj Arsenalu. V roku 2021 sa vrátil do rodnej krajiny, kde bol viac ako tri roky súčasťou Flamenga.



S Pafosom sa pokúsi prebojovať do ligovej fázy Ligy majstrov, v treťom predkole bude jeho nový tím čeliť ukrajinskému Dynamu Kyjev. Informáciu priniesla agentúra DPA.