< sekcia Šport
David po polroku opustil Trenčín, získal ho ukrajinský LNZ Čerkasy
David prišiel pod Čákov hrad počas zimného prestupového obdobia v januári z fínskeho prvoligového klubu IFK Mariehamn.
Autor TASR
Trenčín 10. júla (TASR) - Nigérijský futbalista Cody David po pol roku ukončil svoje pôsobenie v AS Trenčín. Účastník najvyššej slovenskej súťaže v piatok oznámil prestup 25-ročného útočníka do ukrajinského klubu LNZ Čerkasy.
David prišiel pod Čákov hrad počas zimného prestupového obdobia v januári z fínskeho prvoligového klubu IFK Mariehamn. Na severe Európy zaujal desiatimi gólmi v 20 ligových vystúpeniach. Svoj strelecký potenciál potvrdil aj na Slovensku. V drese Trenčína zaznamenal deväť presných zásahov v 14 dueloch. Už v letnom prestupovom období sa rozhodol kývnuť na ďalšiu ponuku zo zahraničia. „Codymu ďakujeme za odvedené služby v červeno-bielom drese a prajeme veľa úspechov, gólov i pevné zdravie v ďalšej etape,“ uviedol trenčiansky klub na oficiálnom webe.
Klub z Čerkasy skončil v uplynulom ročníku najvyššej ukrajinskej ligy na 2. mieste. Na majstrovský Šachtar Doneck stratil 12 bodov a o dva týždne začne v 2. predkole Konferenčnej ligy UEFA proti belgickému KAA Gent.
David prišiel pod Čákov hrad počas zimného prestupového obdobia v januári z fínskeho prvoligového klubu IFK Mariehamn. Na severe Európy zaujal desiatimi gólmi v 20 ligových vystúpeniach. Svoj strelecký potenciál potvrdil aj na Slovensku. V drese Trenčína zaznamenal deväť presných zásahov v 14 dueloch. Už v letnom prestupovom období sa rozhodol kývnuť na ďalšiu ponuku zo zahraničia. „Codymu ďakujeme za odvedené služby v červeno-bielom drese a prajeme veľa úspechov, gólov i pevné zdravie v ďalšej etape,“ uviedol trenčiansky klub na oficiálnom webe.
Klub z Čerkasy skončil v uplynulom ročníku najvyššej ukrajinskej ligy na 2. mieste. Na majstrovský Šachtar Doneck stratil 12 bodov a o dva týždne začne v 2. predkole Konferenčnej ligy UEFA proti belgickému KAA Gent.