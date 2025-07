David prišiel do Turína skompletizovať príchod do Juventusu

Turín 4. júla (TASR) - Kanadský futbalista Jonathan David pricestoval do Turína s cieľom absolvovať zdravotnú prehliadku a skompletizovať svoj príchod do Juventusu Turín.



Dvadsaťpäťročný útočník sa rozhodol odísť z francúzskeho Lille po konci päťročného kontraktu a podľa všetkého bude jeho ďalšou destináciou talianska Serie A. David by mal podľa agentúry AP podpísať so „starou dámou“ päťročný kontrakt, počas ktorého by si ročne mal prísť na šesť miliónov eur. Čiastka sa môže navýšiť o bonusy vo výške dvoch miliónov eur.



Ak sa podarí príchod Davida skompletizovať, bude to prvá výraznejšia posila pod taktovkou nového generálneho manažéra klubu Damiena Comolliho. Reprezentant Kanady nastúpil v predchádzajúcom ročníku do 49 súťažných duelov, zaznamenal v nich 25 gólov a 12 asistencií.