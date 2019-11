David Villa po sezóne ukončí kariéru: Dlho som o tom premýšľal

Kobe 13. novembra (TASR) - Španielsky futbalista David Villa ukončí po sezóne profesionálnu hráčsku kariéru. Tridsaťsedemročný útočník v súčasnosti oblieka dres japonského klubu Vissel Kobe, tamojšia J-League vyvrcholí v decembri.



"Rozhodol som sa, že ukončím moju profesionálnu kariéru. Už dlhší čas som nad tým rozmýšľal. Je to výsledok komunikácie s mojou rodinou a ďalšími blízkymi ľuďmi. Chcem sa rozlúčiť s kariérou tak, že nebudem k tomu donútený vplyvom zranení alebo iných okolností," citovala bývalého španielskeho reprezentanta agentúra AFP.



Jeho 19-ročnú kariéru zdobia tituly majstra sveta i Európy ako i triumf v Lige majstrov v drese FC Barcelona. Obliekal aj dresy Sportingu Gijon, Zaragozy, Valencie, Atletica Madrid, New York City či austrálskeho Melbourne. V 98 dueloch v národnom tíme nastrieľal 59 gólov, čo z neho robí historicky najlepšieho strelca španielskej reprezentácie. Na MS 2010 na ceste za titulom skóroval päťkrát, na ME 2008 pomohol k zisku zlata štyrmi gólmi.



S hráčskou kariérou by sa mal Villa rozlúčiť 7. decembra, v záverečnom kole J-League 2019. Po jej konci chce zostať vo futbalovom dianí, stane sa investorom v novom newyorskom klube Queensboro FC, ktorý bude hrať druhú americkú ligu.