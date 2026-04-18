Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. apríl 2026Meniny má Valér
< sekcia Šport

Davidová absolvovala operáciu chrbta, trápila ju vysunutá platnička

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Praha 18. apríla (TASR) - Česká biatlonistka Markéta Davidová absolvovala po skončení sezóny operáciu chrbta. Dvadsaťdeväťročnú pretekárku trápila vysunutá platnička.

Davidová pre zdravotné problémy vynechala januárové domáce preteky Svetového pohára v Novom Meste na Morave. Napriek tomu sa neskôr zúčastnila na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde štartovala v šprinte (81. miesto) a miešanej štafete (11. miesto). O operácii informovala v príspevku na sociálnej sieti. „Som v poriadku,“ napísala k fotografii, na ktorej zapózovala s barlami.
