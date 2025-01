Davidová nepocestuje pre problémy s platničkou na biatlonové MS

Praha 23. januára (TASR) - Česká biatlonistka Markéta Davidová sa pre problémy s platničkou nezúčastní na MS vo švajčiarskom Lenzerheide. Vyhlásil to predseda Českého zväzu biatlonu Jiří Hamza v talianskej Anterselve, kde sú na programe posledné preteky Svetového pohára pred šampionátom.



Dvadsaťosemročná Češka zvíťazila v úvodnom šprinte sezóny vo fínskom Kontiolahti. Druhé preteky SP v rakúskom Hochfilzene však už pre problémy s chrbtom nedokončila. Naposledy pretekala 14. decembra. Ťažkosti s vyskočenou platničkou sa majsterka sveta vo vytrvalostných pretekoch z roku 2021 rozhodla liečiť konzervatívnou liečbou. Tá si vynútila absenciu na pretekoch SP vo francúzskom Annecy, v novom roku chýbala i v nemeckých strediskách Oberhof a Ruhpolding a teraz aj v Anterselve.



"Markéta v pondelok podstúpila ďalšiu magnetickú rezonanciu, ktorá ukázala, že liečba postupuje pomaly. Bude v nej pokračovať ďalšie tri týždne, tým pádom sa nezúčastní ani na svetovom šampionáte. Pri platničkách je každý prípad individuálny. V súčasnosti nie je v stave, že by mohla pretekať. Vo februári sa bude riešiť čo ďalej. Markéta by chcela pretekať, ale uvidíme kam ju zdravie pustí. Prioritou sú pre nás budúcoročné olympijské hry," povedal Hamza pre portál sport.cz. Majstrovstvá sveta odštartujú vo švajčiarskom stredisku 12. februára.