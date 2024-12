Davidová triumfovala v šprinte v Kontiolahti, Bátovská Fialková 54.

Kontiolahti 7. decembra (TASR) - Česká biatlonistka Markéta Davidová triumfovala v úvodnom šprinte žien v novej sezóne Svetového pohára. Na podujatí 1. kola vo fínskom stredisku Kontiolahti predviedla čistú streľbu a zvíťazila s náskokom 8,8 sekundy pred Švédkou Elvirou Öbergovou. Tretia finišovala nečakane domáca Fínka Suvi Minkkinenová (+11,9). Z trojice Sloveniek sa ani jednej nepodarilo kvalifikovať do nedeľných pretekov s hromadným štartom. Najvyššie sa z nich umiestnila Paulína Bátovská Fialková s tromi streleckými chybami na 54. priečke (+1:43,1 min), Mária Remeňová skončila s jednou chybou na 68. (+2:16,5) a Ema Kapustová na 82. mieste (+2:52,0).



Davidová uspela v sobotu vďaka kvalitnému behu a bezchybnej streľbe. Vybojovala tretie víťazstvo v kariére v prestížnom seriáli, keď nadviazala na prvenstvá v šprinte v ročníku 2018/19 a individuálnych vytrvalostných pretekoch v Östersunde v sezóne 2021/22. V minulej sezóne si pritom ani raz nezapísala dve strelecké nuly v šprinte. Na pódiu opäť chýbali Nórky a aj Francúzky, víťazka stredajších skrátených vytrvalostných pretekov Lou Jeanmonnotová skončila na 17. mieste. Öbergová sa vďaka druhému miestu obliekla do žltého dresu líderky SP.



Paulína Bátovská Fialková chcela zabojovať o nedeľný massový štart. Potvrdila, že bežecky je pripravená výborne, no o lepší výsledok ju pripravila streľba. V ležke minula dva terče, v streľbe v stoji zaváhala raz, čo jej v sumári stačilo na 54. miesto. O trochu lepšie sa na strelnici darilo Kapustovej. V ľahu strieľala čisto, v druhej položke nesklopila druhý a tretí terč. Bežecky predviedla 85, čas a celkovo skončila 82. Prvý individuálny štart absolvovala Mária Remeňová a po chorobe sa ukázala strelecky v dobrom svetle. Po prvej streľbe absolvovala jeden trestný okruh, v druhej strieľala čisto, celkovo 71. beh jej vyniesol 68. priečku.