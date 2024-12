DAVIS CUP: Slováci sa predstavia v 1. kole kvalifikácie v Chorvátsku

Londýn 2. decembra (TASR) - Slovenskí tenisti sa predstavia v 1. kole budúcoročnej kvalifikácie Davisovho pohára na pôde Chorvátska. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v londýnskej centrále ITF. Hrať sa bude 31. januára - 1. februára alebo 1. - 2. februára 2025. Víťazi 13 duelov postúpia do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o miestenky na finálový turnaj. Slováci by sa v prípade triumfu v Chorvátsku stretli s víťazom súboja Francúzsko - Brazília.



Zverenci kapitána Tibora Tótha vo februári tohto roka zvíťazili v kvalifikačnom zápase na antuke v Kraljeve nad domácim Srbskom 4:0 a postúpili do skupinovej fázy finálového turnaja. V čínskom Ču-chaji v C-skupine zaznamenali tri prehry, keď postupne nestačili na Nemecko, USA a ani na Čile. Na finálový turnaj do Malagy postúpili dva najlepšie tímy z každej skupiny. V roku 2025 opäť príde k zmene formátu súťaže a skupinovú fázu nahradia na jeseň zápasy so štyrmi dvojhrami a štvorhrou, v ktorých jeden z tímov bude mať výhodu domáceho prostredia. Taliani ako obhajcovia trofeje budú v novembri hostiť finálový turnaj.



Slovenský tím odohral s Chorvátmi doposiaľ jeden vzájomný zápas, v decembri 2005 vo finále prehral na harde v bratislavskom NTC 2:3. "Chorvátsko je veľmi ťažký súper a určite bude v pozícii favorita. My však nemáme čo stratiť a pokúsime sa prekvapiť. Bola by to pekná odveta za prehru vo finále z roku 2005. Je dobre, že naši hráči nebudú musieť cestovať mimo Európy, keďže 1. kolo kvalifikácie sa bude hrať tesne po skončení Australian Open. Chorvári majú vo svojom strede skúsených harcovníkov Bornu Čoriča s Marinom Čiličom, výborných deblistov Ivana Dodiga s Matem Pavičom i mladého Dina Prižmiča, ktorý sa prezentoval v dobrom svetle na challengeri Slovak Open. Verím však, že naši chlapci budú zdraví a k dispozícii kapitánovi tímu Tiborovi Tóthovi, ktorý ich čo najlepšie pripraví na náročný duel," uviedol pre TASR Moška.



V chorvátskom tábore zavládol po žrebe optimizmus. "Žreb bol prijateľný a dáva nám šance na postup do 2. kola kvalifikácie, sme spokojní. Verím, že sa rozhodneme pre správny povrch. Slovákov však nemôžeme podceniť a musíme pristúpiť k zápasu s maximálnou vážnosťou," zdôraznil chorvátsky kapitán Velimir Žovko pre oficiálnu webovú stránku národnej federácie balkánskej krajiny.