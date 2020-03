DAVIS CUP: Slovensko prehráva s Českom, Veselý porazil Kovalíka

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Česko 0:1 po úvodnej dvojhre



Jozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7



nasleduje Andrej Martin - Lukáš Rosol



sobota:



17.30 Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář



Martin - Veselý, Kovalík - Rosol

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Českom 0:1. O prvý bod pre české farby sa na antuke v bratislavskom NTC postaral Jiří Veselý, ktorý zdolal slovenskú dvojku Jozefa Kovalíka 6:3, 7:5. V druhom singli si v AXA aréne zmerali sily Andrej Martin a Lukáš Rosol.Veselému vyšiel úvod prvého vzájomného stretnutia s Kovalíkom, keď v treťom geme po úspešnom stopbale prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 3:1. Kovalík síce následne vyrovnal na 3:3, no ďalšie tri gemy sa stali korisťou Veselého. Líder českého tímu ťažil z kvalitného prvého podania, bol istejší vo výmenách a robil menej nevynútených chýb. V druhom dejstve Kovalík držal s Veselým krok, za stavu 2:3 odvrátil dva brejkbaly, no v koncovke slávil úspech favorizovaný Čech, ktorý v dvanástom geme premenil pri podaní Slováka hneď prvý mečbal.povedal Kovalík pre RTVS.uviedol Veselý.Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Madride, kde bude 18 tímov 23.-29. novembra bojovať o cennú trofej. Účasť v španielskej metropole už majú istú vlaňajší daviscupoví semifinalisti Španielsko, Kanada, Rusko, Veľká Británia a dvaja držitelia voľných kariet Francúzsko so Srbskom.