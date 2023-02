Holandsko vedie nad Slovenskom v kvalifikácii na Davis Cup 1:0

kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:



Holandsko - SLOVENSKO 1:0 po úvodnej dvojhre



Tallon Griekspoor - Lukáš Klein 7:6 (6), 2:6, 6:4



nasleduje Tim van Rijthoven - Alex Molčan

Groningen 4. februára (TASR) - Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Holandskom 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Groningene postaral Tallon Griekspoor, ktorý zdolal Lukáša Kleina po trojsetovom boji 7:6 (6), 2:6, 6:4. V druhom singli nastúpili proti sebe Tim van Rijthoven a Alex Molčan.Kleinovi vyšiel úvod singlovej daviscupovej premiéry. V druhom geme prelomil podanie Griekspoora a ujal sa vedenia 2:0. Holanďan však bleskovo kontroval rebrejkom a následne vyrovnal na 2:2. Za stavu 4:4 viedol pri podaní súpera 40:0, Klein však potom získal päť fiftínov za sebou. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mal Klein za stavu 6:4 dva setbaly. Griekspoor však aj vďaka dvom úspešným obhodeniam otočil na 8:6 a získal prvý set vo svoj prospech.Aj v druhom sete predvádzal Klein bojovný výkon a prevýšil rebríčkovo oveľa vyššie postaveného hráča. V úvodnom geme po víťaznom bekhende zobral Griekspoorovi podanie, rovnaký kúsok sa mu podaril aj v tretej hre a vybudoval si náskok 4:0. Holanďan bol rozhodený, stratil hernú pohodu, čo bola voda na mlyn Kleina, ktorý druhý set s prehľadom dotiahol do úspešného konca. Po jeho skončení zamieril Griekspoor do šatne a pauza mu pomohla. Po návrate na dvorec rýchlo odskočil Kleinovi na 4:1, no slovenský tenista nezložil zbrane a v ďalších minútach vyrovnal na 4:4. Koncovka však patrila Griekspoorovi, ktorý v desiatom geme premenil pri podaní Kleina hneď prvý mečbal.uviedol Griekspoor v prvom pozápasovom rozhovore.Klein bol po tesnej prehre sklamaný.povedal Klein pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.