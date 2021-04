Davis dostal od lekárov zelenú, vráti sa do tréningu Lakers

Los Angeles 16. apríla (TASR) - Americký basketbalista Anthony Davis by sa mal čoskoro vrátiť do zostavy Los Angeles Lakers. Od lekárov dostal povolenie trénovať.



Dvadsaťosemročný pivot nenastúpil za obhajcu titulu od 14. februára, keď zle dopadol na nohu v zápase proti Denveru Nuggets. "Nech bude jeho návrat vyzerať akokoľvek, určite ešte nebude hrať plnohodnotnú minutáž. Možno to bude iba na 15 minút," informoval tréner Lakers Frank Vogel.



Davis má v tejto sezóne priemer 22 bodov a osem doskokov na zápas. Od jeho zranenia má klub z Kalifornie bilanciu 13 výhier a 14 prehier a klesol z 2. na 5. priečku Západnej konferencie. Prispeli k tomu aj ďalšie zranenia v mužstve, najmä strata LeBrona Jamesa. Informoval portál ESPN.