Davis priviedol Lakers k výhre nad Phoenixom, Miami uspelo v Bostone

výsledky:



Boston - Miami 124:130, Los Angeles Clippers - New York 100:106, Charlotte - New Orleans 110:112, Cleveland - Dallas 97:124, Orlando - Minnesota 96:128, Detroit - Chicago 96:108, Sacramento - Oklahoma City 126:98, Los Angeles Lakers - Phoenix 123:110

New York 10. mája (TASR) - Basketbalisti Mimai Heat zdolali v stretnutí NBA v súboji tabuľkových susedov na hranici priameho postupu do play off hráčov Bostonu Celtics na súperovej palubovke 130:124. Udržali si tak 6. priečku o dva zápasy pred svojím rivalom. Lídrom víťazov bol Jimmy Butler s 26 bodmi a 11 asistenciami, Bostonu nestačilo ani 30 bodov Evana Fourniera.Druhý najlepší tím ligy Phoenix prehral na palubovke Los Angeles Lakers 110:123. Obhajcovia titulu sú však aj po tomto úspechu stále iba na 7. mieste znamenajúce účasť v play in, o jeden duel za Portlandom. V drese Lakers hviezdil Anthony Davis so 42 bodmi a 12 doskokmi, LeBron James pre zranenie opäť nehral.