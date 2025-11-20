Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Davisov pohár: Argentínčania vedú vo štvrťfinále nad Nemeckom 1:0

Argentínsky tenista Tomas Martin Etcheverry sa teší z víťazného fiftínu proti Nemcovi Jana Lennarda Struffa počas prvej dvojhry vo štvrťfinálovom dueli Argentína - Nemecko na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni vo štvrtok 20. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na Španielsko, ktoré zdolalo Česko 2:1.

Autor TASR
Bologna 20. novembra (TASR) - Tenisti Argentíny vedú vo štvrťfinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nad Nemeckom 1:0. O úvodný bod sa postaral Tomas Martin Etcheverry, ktorý zdolal Jana-Lennarda Struffa v dvoch setoch 7:6 a 7:6. V druhom singli nastúpili proti sebe Francisco Cerundolo a Alexander Zverev. Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na Španielsko, ktoré zdolalo Česko 2:1.

finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni štvrťfinále:

Argentína - Nemecko 1:0 po úvodnej dvojhre

Tomas Martin Etcheverry - Jan-Lennard Struff 7:6 (3), 7:6 (7)
