Davisov pohár: Argentínčania vedú vo štvrťfinále nad Nemeckom 1:0
Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na Španielsko, ktoré zdolalo Česko 2:1.
Autor TASR
Bologna 20. novembra (TASR) - Tenisti Argentíny vedú vo štvrťfinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni nad Nemeckom 1:0. O úvodný bod sa postaral Tomas Martin Etcheverry, ktorý zdolal Jana-Lennarda Struffa v dvoch setoch 7:6 a 7:6. V druhom singli nastúpili proti sebe Francisco Cerundolo a Alexander Zverev. Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na Španielsko, ktoré zdolalo Česko 2:1.
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni štvrťfinále:
Argentína - Nemecko 1:0 po úvodnej dvojhre
Tomas Martin Etcheverry - Jan-Lennard Struff 7:6 (3), 7:6 (7)
