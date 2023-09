Davisov pohár: Chorváti už nemôžu postúpiť do vyraďovačky

A-skupina (Bologna):



Taliansko - Čile 3:0



Matteo Arnaldi - Cristian Garin 2:6, 6:4, 6:3



Lorenzo Sonego - Nicolas Jarry 3:6, 7:5, 6:4



Lorenzo Musetti, Sonego – Barrios Vera, Alejandro Tabilo 6:7 (3), 6:3, 7:6 (2)

B-skupina (Manchester):



Veľká Británia - Švajčiarsko 2:1



Andy Murray - Leandro Riedi 6:7 (7), 6:4, 6:4



Cameron Norrie - Stan Wawrinka 5:7, 4:6



Dan Evans, Neal Skupski – Dominic Stricker, Wawrinka 6:3, 6:3

C-skupina (Valencia):



Španielsko - Srbsko 0:3



Albert Ramos-Vinolas - Laslo Djere 4:6, 4:6



Alejandro Davidovich Fokina - Novak Djokovič 3:6, 4:6



Davidovich Fokina, Marcel Granollers – Nikola Čačič, Miomir Kecmanovič 4:6, 6:7 (13)

D-skupina (Split):



Chorvátsko - Fínsko 1:2



Dino Prizmič - Otto Virtanen 4:6, 6:3, 3:6



Borna Gojo - Emil Ruusuvuori 6:7 (3), 4:6



Ivan Dodig, Mate Pavič – Harri Heliövaara, Patrik Niklas-Salminen 6:4, 7:6 (1)

Bratislava 16. septembra (TASR) - Tenisti Chorvátska stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V D-skupine prehrali s Fínskom 1:2, ktoré čaká priamy boj o druhú postupovú priečku s USA. Účasť vo vyraďovačke si naopak zaistili Srbi – triumfovali 3:0 nad Kórejskou republikou a uspeli aj v piatkovom dueli proti Španielsku. Postup majú tak istý aj Česi, ktorí majú taktiež dva triumfy.Laslo Djere zdolal Alberta Ramosa-Vinolasa 6:4, 6:4 a druhý bod pridal víťaz US Open Novak Djokovič po triumfe 6:3, 6:4 nad Alejandrom Davidovichom Fokinom. Víťazstvo potvrdili v štvorhre Nikola Čačič a Miomir Kecmanovič, keď zdolali Davidovicha Fokinu a Marcela Granollersa 6:4, 7:6 (13).Taliani sa dostali v dueli A-skupiny v Bologni do vedenia 2:0 nad Čile vďaka bodom Mattea Arnaldijo a Lorenza Sonega. Triumf potvrdili taktiež v štvorhre po úspešnom zápase Lorenza Musettiho a Sonega.