Davisov pohár: Gréci vyrovnali proti Slovensku,Tsitsipas zdolal Kleina

duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára:



Grécko - SLOVENSKO 1:1 po úvodnom dni



Alexandros Skorilas - Alex Molčan 1:6, 1:6



Stefanos Tsitsipas - Lukáš Klein 6:7 (3), 7:6 (5), 4:0 - skreč



Atény 16. septembra (TASR) – Slovenskí tenisti hrajú po úvodnom dni duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára s domácim Gréckom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre grécke farby sa na harde v Aténach zaslúžil Stefanos Tsitsipas, ktorý viedol nad Lukášom Kleinom 6:7 (3), 7:6 (5), 4:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zdravotné problémy.V úvodnom singli Alex Molčan deklasoval Alexandrosa Skorilasa 6:1, 6:1. Nedelňajší program otvorí o 10.00 SELČ štvorhra, v ktorej by Klein s Igorom Zelenayom mali nastúpiť proti páru Petros Tsitsipas, Michail Pervolarakis. Víťaz duelu v Aténach postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o finálový turnaj 2024.Klein čelil na začiatku duelu s Tsitsipasom brejkbalu, no odvrátil ho a v ďalších minútach bol favoritovi viac ako vyrovnaným súperom. Ťažil z výborného pohybu, mal vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania. Za stavu 4:3 sa Klein dostal k dvom brejkbalom. Nevyužil ich a v ďalšom geme prehrával 15:40, no náročnú situáciu zvládol, keď získal štyri fiftíny za sebou. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom Klein dominoval. Po dvoch minibrejkoch si vybudoval náskok 5:0 a za stavu 6:3 premenil po dvojchybe Tsitsipasa hneď prvý setbal.Na dvorci vôbec nebolo vidieť, že oboch hráčov delí vo svetovom rebríčku ATP 144 miest. Klein potvrdzoval dobrú formu, ktorú naznačil pred daviscupovým týždňom postupom do finále challengeru v Istanbule. V druhom dejstve za stavu 2:1 mal Tsitsipas k dispozícii päť brejkbalov, no ani jeden nevyužil. Za stavu 6:5 nepremenil tri setbaly a opäť sa dostal k slovu tajbrejk, v ktorom tentokrát slávil úspech Grék. Za stavu 6:5 využil po víťaznom forhende piaty setbal.Tsitsipas sa dostal na koňa a hneď v úvode rozhodujúceho dejstva po prvý raz v zápase prelomil Kleinovo podanie Následne potvrdil brejk čistou hrou. V treťom geme dostal Klein kŕče do lýtka a začal mať problémy s pohybom, čo Tsitsipas využil a postupne zvýšil na 4:0. Za tohto stavu Klein zápas skrečoval.Tsitsipas pochválil Kleina za predvedený výkon.