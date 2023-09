Davisov pohár: Slováci vedú v Grécku, Zelenay s Kleinom uspeli v debli

duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára:



Grécko - SLOVENSKO 1:2



Alexandros Skorilas - Alex Molčan 1:6, 1:6



Stefanos Tsitsipas - Lukáš Klein 6:7 (3), 7:6 (5), 4:0 - skreč



Petros Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas - Igor Zelenay, Klein 3:6, 7:6 (5), 3:6

Atény 17. septembra (TASR) – Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára nad domácim Gréckom 2:1. O dôležitý druhý bod pre slovenské farby sa na harde v Aténach zaslúžili Igor Zelenay s Lukášom Kleinom, ktorí vo štvorhre zdolali bratov Petrosa a Stefanosa Tsitsipasovcov 6:3, 6:7 (5), 6:3.Slovenskému tandemu vyšiel začiatok stretnutia, keď hneď v úvodnom geme prelomil podanie Stefanosa Tsitsipasa a výhodu rýchleho brejku pretavil v zisk prvého setu. Zelenay i Klein mali vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania a oveľa lepšie returnovali. Petros Tsitsipas pôsobil na dvorci nervóznym dojmom, trápil sa na podaní, čo slovenská dvojica využila a v deviatom geme po víťaznom bekhende Zelenaya premenila druhý setbal.V druhom dejstve Gréci zmenili postavenie na returne. Stefanos Tsitsipas sa postavil na forhendovú stranu a v prvom i treťom geme sa domáci pár prepracoval k brejkbalu, no Klein i Zelenay si udržali servis. Slováci zvládli aj gem za stavu 4:4, v ktorom Gréci vyrovnali z 0:40 na zhodu a o osude druhého setu rozhodol tajbrejk. V ňom viedli Zelenay s Kleinom 3:1, no Gréci otočili nepriaznivý vývoj a po kvalitnom returne Petrosa Tsitsipasa premenili za stavu 6:5 prvý setbal.V rozhodujúcom dejstve si všetci aktéri suverénne vyhrávali svoje podanie až do stavu 3:3. V Tildenovom geme sa Slováci pri podaní Stefanosa Tsitsipasa dostali k brejkbalu, ktorý po exkluzívnom lobe Zelenaya premenili a zápas už dotiahli do úspešného konca. V deviatej hre využili hneď prvý mečbal.uviedol Zelenay v pozápasovom interview. Klein musel v sobotu pre kŕče skrečovať duel so Stefanosom Tsitsipasom, no do štvorhry sa dal dokopy.pochvaľoval si mladší zo slovenského dua.