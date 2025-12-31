Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Davos zdolal Collegiate Selects 6:3 a získal Spenglerov Pohár

Hokejisti domáceho Davosu Yannick Frehner (vľavo) a Adam Tambellini sa tešia z gólu počas finálového duelu Collegiate Selects - HC Davos na 97. ročníku Spenglerovho pohára vo švajčiarskom Davose v stredu 31. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Davos strhol výhru na svoju stranu v záverečných pitiach minútach, keď strelil tri góly.

Autor TASR
Davos 31. decembra (TASR) - Hokejisti Davosu získali v stredu Spenglerov Pohár, vo finále turnaja si domáci poradili s americkým univerzitným výberom Collegiate Selects 6:3. Za ten odchytal celý zápas slovenský brankár Adam Gajan. Davos strhol výhru na svoju stranu v záverečných pitiach minútach, keď strelil tri góly.



Spengler Cup - finále:

Collegiate Selects - HC Davos 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Góly: 14. Walsh, 24. Fink, 34. Musa - 15. a 32. Tambellini, 12. Asplund, 56. Zadina, 57. Corvi, 58. Stránský
