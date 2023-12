Davos zdolal vo finále Pardubice 5:3 a vyrovnal rekord Spengler Cupu

finále Spenglerovho pohára:



HC Davos – HC Dynamo Pardubice 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)



Góly: 13. Rasmussen, 32. Corvi, 39. Dahlbeck, 41. Rasmussen, 43. Olofsson – 37. Hyka (ČEREŠŇÁK), 37. Kousal, 53. Mandát



Davos 31. decembra (TASR) - Hokejisti domáceho HC Davos vyrovnali rekord v počte titulov na prestížnom Spenglerovom pohári. Svoju šestnástu trofej získali na Silvestra, keď vo finále 95. ročníka najstaršieho klubového turnaja v Európe vyhrali nad Dynamom Pardubice 5:3. Na čele historických tabuliek sa tak vyrovnali Kanade.Davos predtým naposledy na Spengler Cupe triumfoval v roku 2011. Pardubice sa do finále tradičného koncoročného podujatia dostali premiérovo, no nenadviazali na doteraz posledné turnajové prvenstvo českého tímu z roku 1982, keď sa tešila Dukla Jihlava. Vlani si celkové víťazstvo pripísal iný švajčiarsky klub HC Ambri-Piotta.Pardubice síce v druhej tretine zmazali dvojgólový náskok súpera, keď si asistenciu pri jednom z gólov pripísal aj slovenský obranca Peter Čerešňák, no potom rozhodol Davos tromi gólmi za sebou. Dvoma presnými zásahmi prispel k víťazstvu domácich švédsky útočník Dennis Rasmussen, jeho krajan Jesper Olofsson mal bilanciu 1+2. V drese Davosu sa predstavil aj slovenský útočník Tomáš Jurčo.