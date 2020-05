Dážď znemožnil dohrať prvý ženský turnaj po koronavírusovej pauze

Miami 25. mája (TASR) - Záverečný deň exhibičného turnaja tenistiek na Floride poznačilo nepriaznivé počasie. Podujatie so štyrmi hráčkami z okruhu WTA pre dážď nedohrali. Bol to prvý ženský turnaj v USA po pauze spôsobenej koronavírusom, uviedla agentúra AFP.



"Je to sklamanie, ale sme nadšení, že sme aj tak po dlhom čase mohli priniesť divákom tenis a športový prenos naživo do celého sveta," povedal riaditeľ turnaja vo West Palm Beach Stephen Amritraj. Dážď znemožnil dohrať duel medzi Danielle Collinsovou a Ajlou Tomljanovičovou, víťazka mala vo finále nastúpiť proti Alison Riskeovej.