Zverev sa opäť zranil a nepomôže Nemcom v skupinovej fáze

Hamburg 12. septembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev nenastúpi v dueloch skupinovej fázy finále Davisovho pohára. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu má zranenú pätovú kosť.



Dvadsaťpäťročný Zverev nehral od zranenia členka, ktoré utrpel začiatkom júna počas semifinále Roland Garros. Nemec dúfal, že v rodnom Hamburgu pomôže Nemecku v základnej skupine finálového turnaja DC v zápasoch proti Francúzsku, Austrálii a Belgicku. "V prípade odohrania zápasov by som riskoval ďalšie poškodenie, ktoré mi môže spôsobiť problémy v mojej kariére," povedal Zverev pre agentúru DPA.



V nominácii Nemecka ho nahradí Yannick Hanfmann, cieľom tímu je postup do novembrového finále v španielskej Malage.