Dcéra M. Moravcovej skončila na ME juniorov v diaľkovom plávaní piata

Setubal 20. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v diaľkovom plávaní Karolína Valková obsadila na ME juniorov na 5 km piate miesto. Dcéra legendárnej Martiny Moravcovej dlho siahala aj na medailu, ktorá jej napokon ušla o 2,5 sekundy. Napriek tomu však dosiahla najlepší juniorský výsledok spomedzi Slovákov na šampionáte v ére samostatnosti. Informoval o tom portál olympic.sk.



S časom 0:57,72 s stratila na víťazku Su Inalovú z Turecka 5,48 s. Počas celých pretekov sa držala v popredí, o cenný kov bojovala do posledných metrov. „Karolína dosiahla fantastický výsledok. Prevýšila všetky naše očakávania, je to skutočne úžasné,“ neskrýval radosť tréner slovenských diaľkových plavcov Tomáš Vachan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského olympijského a športového výboru. Členka Športového plaveckého klubu Kúpele Piešťany sa predstaví aj na blížiacich sa domácich ME juniorov v diaľkovom plávaní v Šamoríne (1.- 6. júla).