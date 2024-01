De Bruyne je pripravený nastúpiť v základe, Haaland naďalej mimo hry

Manchester 12. januára (TASR) - Belgický futbalista Kevin de Bruyne môže prvýkrát v tejto sezóne štartovať v základnej zostave Manchestru City. Do úvahy to pripadá v sobotnom zápase Premier League proti Newcastlu, v piatok to potvrdil tréner tímu Pep Guardiola.



De Bruyne sa do zostavy "Citizens" vrátil v nedeľnom dueli Pohára FA proti druholigovému Huddersfieldu (5:0), keď do zápasu naskočil ako striedajúci hráč. Predtým pauzoval od augusta, dôvodom bolo zranenie zadného stehenného svalu. "Minúty, ktoré odohral, boli naozaj dobré. Lepšie ako na tréningoch pred stretnutím s Huddersfieldom, keď ešte nebol úplne vo svojej koži. Pri návrate po piatich mesiacoch je to však normálne. Dôležité je, že mu to ide čoraz lepšie," citovala Guardiolu agentúra DPA.



Španielskemu koučovi naďalej chýba kanonier Erling Haaland, ktorého od decembra trápi zranenie chodidla. Pre problémy s členkom nenastúpi ani stopér John Stones. Naopak, po chorobe sa zrejme vráti krídelník Jack Grealish. "Jack bol chorý. Dúfajme, že je späť. Erling aj John sú mimo hry," dodal Guardiola. V prípade sobotného víťazstva sa úradujúci anglický majster posunie na druhú priečku tabuľky za vedúci Liverpool.