De Bruyne môže podľa Guardiolu pauzovať až štyri mesiace

Manchester 15. augusta (TASR) - Zranenie stehenného svalu futbalistu Kevina De Bruyneho si zrejme vyžiada operáciu. Tridsaťdvaročný stredopoliar by mal Manchestru City chýbať do konca kalendárneho roka. Informovala o tom agentúra AFP.



De Bruyne utrpel zranenie hneď na začiatku piatkového zápasu v Premier League, v ktorom obhajca titulu zdolal v úvodnom kole nového ročníka Burnley 3:0. Belgický reprezentant si spôsobil podobný zdravotný problém už pred dvoma mesiacmi vo finálovom zápase Ligy majstrov, keď City zdolalo Inter Miláno (1:0) a premiérovo získalo titul. "Je to vážne zranenie. Musíme sa rozhodnúť, či operovať, alebo nie. Myslím si, že rekonvalescencia bude trvať tri, alebo štyri mesiace. Kevin má špecifické kvality. Stratiť ho na dlhší čas je pre nás naozaj ťažké. Zároveň sa však musíme pozerať dopredu. Jeho schopnosti sú nenahraditeľné, ale máme hráčov s iným talentom," uviedol tréner Guardiola pred finálovým zápasom Superpohára UEFA medzi City a Sevillou v Aténach.



Úradujúci anglický majster prišiel už o dve opory z minulej sezóny, keďže Ilkay Gundogan prestúpil do Barcelony a Riyad Mahrez odišiel do saudskoarabského klubu Al-Ahli.