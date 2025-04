De Bruyne po sezóne odíde z Manchestru City: Najlepšia kapitola

Manchester 4. apríla (TASR) - Belgický futbalista Kevin de Bruyne potvrdil, že prebiehajúca sezóna bude jeho posledná v drese Manchestru City. Tridsaťtriročný stredopoliar pôsobil u účastníka anglickej Premier League od augusta 2015.



„Každý príbeh má svoj koniec, ale toto bola určite najlepšia kapitola. Toto budú moje posledné mesiace ako hráča Manchestru City. Nič z tohto sa ľahko nepíše, ale ako futbalisti vieme, že jedného dňa takýto deň príde. Teraz prišiel tento deň a vy si zaslúžite, aby ste sa to odo mňa dozvedeli ako prví. Toto mesto, tento klub, títo ľudia, dali mi všetko a ja som nemal inú možnosť, aby som to všetko vrátil A hádajte, vyhrali sme všetko. Či sa vám to páči, alebo nie, tak je čas povedať dovidenia. Poďme si spoločne užiť posledné mesiace,“ napísal de Bruyne na sociálnych sieťach ku svojmu odchodu.



Z Etihad Stadium odíde na konci júna po skončení kontraktu. Reprezentant Belgicka prišiel do Manchestru z nemeckého Wolfsburgu, doteraz sa mu podarilo vyhrať 16 trofejí, vrátane šiestich titulov v Premier League a triumfu v Lige majstrov, vďaka čomu je najdekorovanejším hráčom v histórii klubu. Nastúpil zaň na 413 stretnutí a zaznamenal v nich 106 gólov a 174 asistencií.



V prebiehajúcej sezóne neskočil len do 19 duelov, v uplynulom období sa trápil so zraneniami. Podľa denníka The Guardian sa môže v lete presunúť do Saudskej Arábie. De Bruyne je posledný hráč, ktorý prišiel k „The Citizens“ pred angažovaním trénera Pepa Guardiolu.