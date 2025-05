De Bruyne priblížil Manchester City k Lige majstrov: Stále viem hrať

Londýn 3. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa priblížili k vytúženej miestenke do ligovej fázy Ligy majstrov. V piatkovom stretnutí 35. kola Premier League zariadil ich výhru nad Wolverhamptonom Wanderers belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, ktorý po sezóne s určitosťou opustí Etihad Stadium.



De Bruyne sa v 35. minúte postaral o jediný gól stretnutia a v neúplnej tabuľke posunul „Citizens“ na tretiu pozíciu. „Stále viem hrať. Bol to ťažký zápas. Museli sme nájsť cestu k úspechu, čo si myslím, že sa nám podarilo. Je to dôležité a teraz budeme sledovať, ako sa bude dariť ostatným tímom. Je fajn, že môžeme teraz preniesť tlak na ostatných,“ vyjadril sa autor víťazného presného zásahu pre oficiálnu klubovú webstránku.



De Bruyne sa v lete po desiatich rokoch rozlúči s Manchestrom City, ktorý mu neponúkol nový kontrakt. Médiá ho odvtedy spájajú predovšetkým s odchodom do Saudskej Arábie alebo USA. Podľa ESPN odštartovali jeho rokovania s Chicagom Fire, ale záujem majú aj New York City a D.C. United. Tridsaťtriročný stredopoliar vyhral doteraz so City 16 trofejí vrátane šiestich titulov v Premier League a triumfu v Lige majstrov, vďaka čomu je najdekorovanejší hráč v histórii klubu.



Pre minuloročného víťaza Premier League to bolo piaty úspech v súťažnom stretnutí v rade. „Bol skutočne dobrý. Ukázalo sa to už proti Crystal Palace, jeho prínos je obrovský. Nie je to len o tituloch a číslach, ale o láske a zápale. Počas tejto dekády nám pomohol k tomu, aby sme absolútne všetko vyhrali a stále je tu s nami,“ povedal na adresu De Bruyneho tréner City Pep Guardiola.