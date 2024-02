De Bruyne režíroval triumf City, Guardiola: Podal výnimočný výkon

Kodaň 14. februára (TASR) - Ústrednou postavou Manchestru City v úvodnom osemfinálovom stretnutí futbalovej Ligy majstrov na ihrisku FC Kodaň (3:1) bol Kevin De Bruyne. Belgický krídelník mal prsty vo všetkých troch góloch obhajcu trofeje, ktorý si v Dánsku vydláždil cestu za postupom do štvrťfinále.



De Bruyne pre zranenie zadného stehenného svalu nefiguroval na súpiske City ani v jednom zo šiestich zápasov skupinovej fázy LM. Do zostavy anglického tímu sa vrátil po takmer päťmesačnej absencii až začiatkom tohto roka. V Kodani hral ako z partesu - prvý gól strelil a ďalšie dva nesú jeho asistenčnú pečať. "Kevin podal výnimočný výkon. Najväčší hráči sa radi objavujú na veľkých pódiách a on ukázal, že stále patrí medzi najlepších na svete. Tieto zápasy sú ako hodina pravdy. Druhý polčas sa niesol v znamení nášho veľkého tlaku, no dlho nie a nie streliť tretí gól. Napokon sme boli trpezliví a v nadstavenom čase sme sa dočkali, vďaka čomu máme výhodnejšiu pozíciu. Odštartovali sme dobre, aj k odvete však musíme pristúpiť s plnou vážnosťou," citovala AFP slová trénera City Pepa Guardiolu, ktorého zverenci natiahli víťaznú sériu vo všetkých súťažiach na jedenásť zápasov.



De Bruyne otvoril skóre v 10. minúte, keď si nabehol po pravej strane do šestnástky a z uhla otvoril skóre. Kodaň v 34. minúte využila veľkú hrúbku brankára Edersona, ktorý rozohral rovno na nohu Achouriho. Jeho zblokovaná strela sa odrazila k Mattssonovi a ten zakrútil loptu do siete. Do polčasu však išli s náskokom hostia. De Bruyneho zrazená prihrávka prešla vo vápne k Silvovi a ten poslal loptu k vzdialenejšej žrdi. V druhom dejstve hostia kontrolovali hru, súpera takmer k ničomu nepustili a sami si vytvorili viacero dobrých príležitostí. Poistku pridal nadstavenom čase Phil Foden, pričom aj on vyzdvihol prínos De Bruyneho pre tím. "Je skvelé, že sa vrátil. Je pre nás nesmierne dôležitý. Má neuveriteľne rýchle nohy a úžasnú hernú inteligenciu." Čiernou škvrnou pre hostí bolo zranenie Jacka Grealisha, ktorý pre svalové problémy opustil trávnik už v 21. minúte. "Je to jediná vec, ktorá mi pokazila tento večer. Uvidíme, na aký dlhý čas nám vypadne, ale pri tomto type zranení netreba nič podceniť," dodal Guardiola.



Dominanciu City bez okolkov priznal aj tréner Kodane Jacob Neestrup. Dánsky šampión čelil 26 pokusom súpera, pričom jeho hráči sa prezentovali len štyrmi strelami. "City kontrolovalo priebeh zápasu od prvej sekundy. Úvodných 20 minút sme sa snažili prežiť bez ujmy, no nepodarilo sa nám udržať čistý štít. Potom sme sa však vzchopili, náš výkon začal rásť a boli sme odmenení vyrovnávajúcim gólom. Škoda, že sme tento stav neudržali dlhšie, možno by sa zápas vyvíjal inak," uviedol pre uefa.com Neestrup, ktorý dal na stopérskom poste opäť dôveru slovenskému reprezentantovi Denisovi Vavrovi.



Odveta je na programe v stredu 6. marca na Etihad Stadium v Manchestri.