De Bruyne údajne mieri do Neapola, kúpil si už aj vilu

Neapol 27. mája (TASR) - Belgický futbalista Kevin De Bruyne bude údajne vo svojej kariére pokračovať v talianskom klube SSC Neapol. V meste, kde si vzal aktuálnu manželku, má podľa niektorým tamojších médií podpísať veľmi lukratívnu zmluvu na dva roky.



Belgičan sa po tejto sezóne rozhodol odísť z Manchestru City, kde hral od roku 2016. Športový riaditeľ talianskeho klubu Giovanni Manna v pondelok uviedol, že sú s 33-ročným stredopoliarom vo finálnej fáze rokovania. Prezident Neapola Aurelio de Laurentiis pri majstrovských oslavách prezradil, že si De Bruyne už kúpil v Neapole vilu.



Belgičan sa v roku 2017 oženil v Neapole so svojou súčasnou manželkou Michele Lacroixovou. „Ráno som s ním, jeho ženou a deväťročným synom mal videohovor. Bol to krásny pohľad,“ povedal v pondelok pre televíziu RAI de Laurentiis.



Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport má futbalista dostať podpisový bonus vo výške desiatich miliónov eur, ročne by mal zarobiť 5,5 milióna eur bez bonusov.