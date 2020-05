De Bruyne uvažuje nad odchodom zo City v prípade potvrdenia trestu

Manchester 3. mája (TASR) - Belgický futbalista Kevin De Bruyne pripustil, že nezostane v kádri Manchesteru City, ak anglickému klubu potvrdia dvojročný zákaz štartu v európskych súťažiach. Ten udelila úradujúcemu anglickému majstrovi komisia pre kontrolu finančnej fair play Európskej futbalovej únie (UEFA).



Stredopoliar City pripustil, že jeden rok absencie v Lige majstrov by dokázal stráviť. "Dva roky by však bola dlhá doba. Klub nám oznámil, že sa odvolá a že na sto percent príde k zmene verdiktu. Čakám, čo sa stane. Keď bude rozhodnutie definitívne, posúdim možnosti," povedal De Bruyne v rozhovore pre belgické periodikum Het Laatste Nieuws.



Dvadsaťosemročný belgický reprezentant a bronzový medailista z MS 2018 v Rusku má zo svojím zamestnávateľom zmluvu do júna 2023. Správu zverejnila agentúra SID.