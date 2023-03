De Bruyne vstúpi do kvalifikácie ako nový kapitán Belgicka

Brusel 21. marca (TASR) - Kevin de Bruyne vstúpi do kvalifikácie ME 2024 ako nový kapitán belgickej futbalovej reprezentácie. Stredopoliar Manchestru City nahradí v tejto funkcii Edena Hazarda, ktorý po MS v Katare ukončil kariéru v národnom tíme. Informovala o tom agentúra DPA.



De Bruyne sa prvýkrát predstaví s kapitánskou páskou v piatkovom dueli proti Švédsku v Štokholme. Jeho zástupcami budú brankár Thibaut Courtois a útočník Romelu Lukaku. "V reprezentácii hrám už dlho, nastal ten správny čas prevziať kapitánsku pásku a zhostiť sa úlohy lídra. Je to pre mňa veľká česť," uviedol De Bruyne.