Manchester 29. marca (TASR) - Futbalista David De Gea odmietol prvú ponuku Manchestru United na predĺženie zmluvy. Informovalo o tom periodikum The Athletic. Španiel je od roku 2019 najlepšie plateným brankárom na svete, no teraz musí súhlasiť so znížením platu, ak chce zostať v klube.



Manchester dal podľa zdroja 32-ročnému De Geovi dobrú ponuku, no napriek tomu ju Španiel odmietol. Údajne však chce pokračovať na Old Trafford.